Logitech International ist mit seinem Produktportfolio perfekt für die Corona-Krise positioniert. Der Zwang zum Homeoffice hat unweigerlich dazu geführt, dass die meisten Haushalte ihre Hardware aktualisiert und erweitert hat, um effektiv mit Kollegen und Kunden arbeiten zu können. Logitech, die sich traditionell auf Zusatzgeräte zu PCs und Laptops konzentrieren, glänzte in den letzten Quartalen vor allem bei seinen Angeboten im Bereich Kameras, Kopfhörer, Mikrofone, Tastaturen, Mäuse, Streaming-Webcams und vor allem den Videokonferenzsystemen, die jede Team-, Meet- und Zoom-Session verbessern.Umsatz und Gewinn im 3. Fiskalquartal (31.12.2020) sind regelrecht durch die Decke gegangen. Das Unternehmen erzielte das stärkste Quartal in seiner Geschichte. Der Umsatz erreichte ein Niveau von 1,67 Mrd. US-Dollar, was 85 % über dem Vorjahresniveau lag. Bemerkenswert war ausserdem, dass Logitech den Ansturm der Kunden erfolgreich dazu nutzt, um seine Preissetzungskraft auszuspielen.

Den vollständigen Artikel lesen ...