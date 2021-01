Darum geht's im Interview: Ungemütliche Zeiten für Tech-Werte unter dem neuen Präsidenten Joe Biden? Was kommt auf Amazon & Co zu? Auch China will große Player wie Alibaba und Tencent an die Leine nehmen. Wie schätzt Tech-Experte Stefan Waldhauser die Situation ein und welche Aktien sind jetzt noch interessant zum Einstieg? Seine Antworten im Interview. ? Mehr Informationen im Blog von Stefan Waldhauser: https://www.high-tech-investing.de/blog ? Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/