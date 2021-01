DJ Neue Reihen- und Doppelhäuser in Ratingen - INTERHOMES AG baut ab Frühjahr 2021 im neuen "Felderhof Quartier" auch geförderte Mietwohnungen

Bremen/Ratingen (pts021/20.01.2021/12:45) - Die INTERHOMES AG, seit 1968 mit über 13.000 Kundinnen und Kunden nach eigenen Angaben der größte private deutsche Wohnbauträger, baut ab Frühjahr 2021 im neuen "Felderhof Quartier" auch geförderte Mietwohnungen. Der Verkauf beginnt voraussichtlich im Februar. Im Frühjahr ist Baubeginn.

268 Häuser und Wohnungen sowie eine KiTa entstehen im zurzeit größten Wohngebiet Ratingens. Verkehrsgünstig zwischen der Westbahnlinie, Volkardeyer Straße und der Straße Felderhof, entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Spiegelglasfabrik ein spannendes Ensemble mit einem Mix aus 148 Häusern und 120 teilgeförderten Mietwohnungen. Anfang 2022 sollen die ersten Bewohner einziehen.

Garagen, Carports und Stellplätze, auf Wunsch mit Ladesäule, sind eingeplant. Moderner KFW-55-Standard erfüllt alle Ansprüche an Heizkostenersparnis und Klimaschutz. In positiver Zusammenarbeit mit Politik und Behörden entstand nach langer und sorgfältiger Planung dringend benötigter Wohnraum, der sich optisch perfekt in Nachbarschaft und Umgebung einfügt.

Erste Anfragen können Interessenten an die E-Mail-Adresse felderhofquartier@interhomes.de richten.

Aussender: INTERHOMES AG Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 8411 233 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de

