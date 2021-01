Mit Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung am Cybersicherheits-Spezialisten Secura ergänzt Bureau Veritas das Angebot an Konformitätsbewertungen für Cybersicherheit um erstklassige Expertise

Bureau Veritas, ein weltweit führender Anbieter von Tests, Inspektionen und Zertifizierungen, meldete heute den Abschluss der Übernahme von Secura B.V. (zunächst mit einer Mehrheitsbeteiligung), einem unabhängigen Dienstleistungsunternehmen, das auf Cybersicherheitsdienstleistungen spezialisiert ist. Secura wird ein Eckpfeiler in der Cybersicherheitsstrategie von Bureau Veritas sein.

Die steigende Nachfrage bei digitaler Sicherheit und neue Vorschriften erhöhen den Bedarf an Konformitätsbewertungen. Daher stellen Services im Bereich Test, Inspektion und Zertifizierung (TIC) für Cybersicherheit einen Zukunftsmarkt dar, der beträchtliches Wachstum und erhebliche Dynamik verspricht. Secura genießt auf diesem vielversprechenden neuen Konformitätsmarkt Anerkennung als Cybersicherheitsspezialist mit starker Ausrichtung auf TIC-Aktivitäten.

Gegründet 2000 in den Niederlanden, beschäftigt Secura 100 Mitarbeiter in zwei Technologiezentren in Eindhoven und Amsterdam. Das Unternehmen erzielte 2020 einen Umsatz von knapp 10 Millionen Euro.

Mit soliden Fachkenntnissen und Fähigkeiten verfolgt Secura einen ganzheitlichen Sicherheitsansatz bei der Identifizierung und Bewertung von Cybersicherheitsrisiken gemäß Standards, Rahmenvorgaben und Zertifizierungsprogrammen. Die Mission von Secura lautet: "Einblick in Ihre Sicherheit geben".

"Sowohl für Unternehmen als auch Privatpersonen steigen die Cybersicherheitsrisiken", sagte Didier Michaud-Daniel, Chief Executive Officer von Bureau Veritas. "Der Schutz persönlicher und geschäftlicher Daten und Systeme ist zu einer zentralen Herausforderung in Bezug auf Sicherheit, Schutz und sogar die Nachhaltigkeit von Unternehmen geworden. Diese strategische Allianz unterstützt die rasante Entwicklung von Bureau Veritas im Bereich der Konformitätsbewertung von immateriellen Vermögenswerten. Angesichts der erwarteten Beschleunigung der aktuellen Dynamik im TIC-Markt für Cybersicherheit in den nächsten Jahren wird die Expertise von Secura unser weltweites Angebot für die wichtigsten Regionen und Branchen weiter stärken. Im Namen des Executive Committee von Bureau Veritas möchte ich das Secura-Team herzlich begrüßen."

"Sowohl Bureau Veritas als auch Secura sehen die große Chance der Cybersicherheit in den kommenden Jahrzehnten", ergänzte Dirk Jan van den Heuvel, Managing Director von Secura. "Die Sicherheit in vielen Bereichen der Gesellschaft muss unbedingt erhöht werden. Der Zusammenschluss mit Bureau Veritas wird unsere Expansion zweifelsohne fördern und es Secura noch besser ermöglichen, kompetente Sicherheitsexpertise anzubieten. Wir sind zuversichtlich, dass dieser strategische Schritt uns künftig eine noch schnellere Entwicklung ermöglicht, während wir von der starken Präsenz und der Reputation für Integrität von Bureau Veritas unter weltweit führenden Unternehmen profitieren."

Secura bietet mit Tests, Audits, Schulungen und Zertifizierungen für Menschen, Organisationen und Technologien (Netzwerke, Systeme, Anwendungen und Daten) Dienstleistungen im Bereich der Sicherheit. Das Unternehmen besitzt eine Vielzahl an erstklassigen Akkreditierungen und Betriebslizenzen für die Erbringung von Sicherheitstests und Zertifizierungsdiensten nach verschiedenen Standards (darunter ISO 270011, NIST CSF2, OWASP ASVS3, ISAE 3000/34024, Bestimmungen der UNECE5, ETSI EN 303 6456, IEC 624437, Common Criteria8

Während das Unternehmen fest im europäischen Sicherheitsmarkt verwurzelt ist, bedient es inzwischen einen diversifizierten internationalen Kundenstamm und operiert in allen Sektoren, insbesondere im Technologie-, Energie-, Industrie-, Automobil-, Finanz- und Gesundheitsmarkt sowie im öffentlichen Sektor.

1 ISO 27001 ist die weltweit führende Norm für Informationssicherheitsmanagement

2 Das NIST Cybersecurity Framework (CSF) besteht aus verschiedene Regeln zur besseren Vorbereitung von Unternehmen des privaten Sektors auf die Identifizierung, Erkennung und Reaktion auf Cyberangriffe

3 Der OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) enthält eine detaillierte Auflistung von Sicherheitsanforderungen und Richtlinien, die für Design, Erstellung und Tests hochsicherer Anwendungen verwendet werden können

4 ISAE 3000/3402 sind Standards zur Prüfung nichtfinanzieller Informationen (3000) und interner Kontrollen (3402)

5 Die Regelungen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) umfassen Fahrzeugsicherheit, Umweltschutz, Energieeffizienz und Diebstahlsicherung

6 ETSI EN 303 645 definiert grundlegende Anforderungen für IoT-Geräte von Verbrauchern

7 Die Norm IEC 62443 spezifiziert Sicherheitsfunktionen für Komponenten und Systeme von Steuerungssystemen

8 The Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (auch unter Common Criteria oder CC bekannt) sind eine internationale Norm (ISO/IEC 15408) für die Zertifizierung von Computersicherheit

Über Bureau Veritas

Bureau Veritas ist ein weltweit führender Anbieter von Labortest-, Inspektions- und Zertifizierungsdiensten. Die 1828 gegründete Gruppe beschäftigt über 75.000 Mitarbeiter in mehr als 1.500 Niederlassungen und Laboratorien auf der ganzen Welt. Bureau Veritas hilft seinen Kunden mit zahlreichen Dienstleistungen und innovativen Lösungen bei der Optimierung ihrer Leistung und gewährleistet so, dass die Betriebsmittel, Produkte, Infrastrukturen und Verfahren der Kunden die geltenden Normen und Vorschriften hinsichtlich Qualität sowie Arbeits- und Umweltschutz und in Bezug auf soziale Verantwortung einhalten.

Bureau Veritas ist an der Börse Euronext Paris notiert und im "Next 20 Index" gelistet.

Compartment A, ISIN-Code FR 0006174348, Tickersymbol: BVI.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bureauveritas.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter (@bureauveritas) und LinkedIn.

Über Secura

Secura ist ein unabhängiger Experte für Cybersicherheit. Secura ermöglicht Einblicke zum Schutz wertvoller Sachwerte und Daten. Wir machen Cybersicherheit in den Bereichen IT, OT und IoT greifbar und messbar. Mit Sicherheitsberatung, Tests, Schulungen und Zertifizierungsdienstleistungen verfolgt Secura einen ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf Cybersicherheit und behandelt alle Aspekte von Menschen, Richtlinien und organisatorischen Prozessen bis hin zu Netzwerken, Systemen, Anwendungen und Daten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.secura.com

