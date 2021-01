- Krankheitskontrolle der Wurzelfäule verursachenden Aphanomyces-Zoosporen in Labortests.

- Hervorragende Wirksamkeit: 100%ige Kontrolle bei wirtschaftlichen Anwendungsraten innerhalb von 24 Stunden

- Aphanomyces ist eine bodenbedingte Wurzelfäule, die Erbsen, Linsen und Leguminosen schädigt

SASKATOON, Saskatchewan, Kanada, 20. Januar 2021 - MustGrow Biologics Corp. (CSE: MGRO) (OTC: MGROF) (FWB: 0C0) (das "Unternehmen", "MustGrow") freut sich bekannt zu geben, dass die positiven Laborergebnisse seines patentierten aus Senfpflanzen gewonnenen Biopestizids gegen Zoosporen von Aphanomyces euteutiches ("Aphanomyces") von einer unabhängigen Dritteinrichtung bestätigt wurden: 100%ige Kontrolle bei wirtschaftlichen Anwendungsraten innerhalb von 24 Stunden.

MustGrow plant als Nächstes größere Gewächshaus- und Feldtests. Die Studienergebnisse und deren Anwendbarkeit stehen unter bestehendem Patentschutz von MustGrow.

Das bemerkenswert sicher und effektiv einsetzbare organische Biopestizid von MustGrow wirkt auf pflanzlicher Basis - es nutzt den natürlichen Abwehrmechanismus der Senfsaat, um Krankheiten, Schädlinge und Unkräuter mit einem biologischen Biopestizid in Lebensmittelqualität zu bekämpfen.

Aphanomyces ist ein Pilz, der für Wurzelfäule verantwortlich ist und eine Vielzahl von essbaren Lebensmittelpflanzen wie Erbsen, Linsen und anderen Leguminosen befällt, die kollektiv als Hülsenfrüchte bezeichnet werden. Die Krankheit verursacht schwere Wurzelschäden sowie Welke und ist verantwortlich für Ertragsverluste im Bereich von 10 bis 100 Prozent bei infizierten Feldern(1).

Kanada ist einer der weltweit größten Produzenten (~9,2 Millionen Tonnen; 2019) und Exporteure von Hülsenfrüchten(2). Branchenexperten schätzen die jährlichen durch Aphanomyces verursachten Ernteverluste bei Hülsenfrüchten in Kanada konservativ auf 20 Millionen Dollar und weltweit auf 100 Millionen Dollar(1). Aktuelle Behandlungsmaßnahmen sind nicht in der Lage, Aphanomyces zu kontrollieren - sie können nur die Ausbreitung verlangsamen sowie Inzidenz und Schwere der Erkrankung verringern.

"Es ist beeindruckend zu sehen, wie das auf Senfkörnern basierende Biopestizid von MustGrow dauerhaft seine Wirkung zeigt, insbesondere bei einer 100%igen Krankheitskontrolle, die bereits bei außergewöhnlich niedrigen Anwendungsraten gemessen werden kann. Das Ausmaß der Bekämpfung von schwer kontrollierbaren Krankheiten, das wir weiterhin erreichen, in Kombination mit den positiven Eigenschaften unseres Produkts in Bezug auf die Bodengesundheit, bietet eine großartige Chance für verbesserte landwirtschaftliche Erträge und eine robustere Nahrungsmittelversorgung", so Colin Bletsky, COO von MustGrow. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir Produzenten von Hülsenfrüchten ein effektives und damit wertvolles Pflanzenschutzmittel bereitstellen können."

Pflanzenbasierter Pflanzenschutz für pflanzliches Protein

MustGrow ist der Ansicht, dass es sowohl empirisch erwiesen als auch ökologisch sinnvoll ist, pflanzliche Eiweißpflanzen mit Schutzmitteln auf Pflanzenbasis zu schützen. Das Produkt von Must Grow kann zur Bodenbehandlung vor der Aussaat verwendet werden, d.h. die Anwendung für den Boden erfolgt vor der Aussaat. Die Anwendung von MustGrows Biopestizid bringt durch diesen Behandlungsprozess organisches Pflanzenmaterial in den Boden zurück, als eine wirksame Alternative zum Einsatz von synthetischen Chemikalien.

Laut MarketsandMarkets und einer Analyse von EY-Parthenon wird die globale Marktgröße für pflanzliche Proteine voraussichtlich von 12 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 28 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 ansteigen (jährliche durchschnitte Wachstumsrate - CAGR - von 15 Prozent). Dies ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, insbesondere auf das steigende Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher, die wachsende Prävalenz von eiweißreichen Hülsenfrucht-haltigen Lebensmitteln und technologische Innovationen bei der pflanzlichen Proteinextraktion. Um dem steigenden Bedarf an Pflanzenprotein Rechnung zu tragen, schätzt Fior Markets, dass der weltweite Markt für Hülsenfrüchte von 16,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 auf 24,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 wachsen wird (CAGR von 5,2 Prozent).

Das Interesse an MustGrows pflanzlichem Biopestizid nimmt zu, da Landwirte, Verbraucher und Investoren nach "natürlichen biologischen" Alternativen zu synthetisch-chemischen Pestiziden suchen. Es wird erwartet, dass sich ungünstige globale Klima- und Wetterereignisse negativ auf die Nahrungsmittelversorgung einer wachsenden menschlichen Bevölkerung auswirken werden. Wärmere Temperaturen werden voraussichtlich den Schädlingsbefall erhöhen, und bei mehr Schädlingen wird es auch mehr Schäden an den Ernten geben. Die Entwicklung von sicheren und effektiven Biopestiziden wird für die zukünftige Ernährungssicherheit und eine ökologisch nachhaltige Landwirtschaft entscheidend sein.

Quellen:

(1) Globenewire, Marktforschungen Dritter, Schätzungen von MustGrow

(2) imarcgroup.com

Über MustGrow

MustGrow (CSE: MGRO, OTC: MGROF, Frankfurt: 0C0) ist ein börsennotiertes landwirtschaftliches Biotechunternehmen, das sich auf die Bereitstellung natürlicher, wissenschaftsbasierter biologischer Lösungen für hochwertige Nutzpflanzen, einschließlich Obst und Gemüse, und andere Industrien konzentriert.

MustGrow hat eine zu 100 Prozent unternehmenseigene natürliche Lösung entwickelt, die bereits von der US-Umweltbehörde EPA genehmigt wurde. Die Lösung nutzt den natürlichen Abwehrmechanismus des Senfkorns, um die Pflanzen vor Krankheiten und Schädlingen zu schützen. Es wurden über 110 unabhängige Tests durchgeführt, die die sicheren und wirksamen Vorzeigeprodukte von MustGrow validiert haben.

Das Produkt im Granulatformat ist von der EPA in allen wichtigen US-Bundesstaaten und von der PMRA (Pest Management Regulatory Agency) von Health Canada als Biopestizid für hochwertige Nutzpflanzen wie Obst und Gemüse zugelassen. MustGrow hat daraus nun ein flüssiges Format namens TerraMG entwickelt, das nach einer behördlichen Genehmigung durch Standard-Tropf- oder Sprühgeräte ausgebracht werden könnte, wodurch Funktionalität und Leistungsmerkmale verbessert werden.

Darüber hinaus könnte diese neue aus Senfkorn gewonnene Technologie weitere Anwendungen in unterschiedlichen Branchen finden - von der Bodenbehandlung vor der Aussaat bis zur Krankheits- und Schädlingsbekämpfung nach der Ernte.

Das Unternehmen verfügt über 40,7 Millionen ausgegebene und ausstehende Stammaktien (50,6 Millionen Aktien auf voll verwässerter Basis).

Nähere Einzelheiten erhalten Sie unter www.mustgrow.ca.

FÜR DAS BOARD

"Corey Giasson"

Director & CEO

Tel: +1-306-668-2652

mailto:info@mustgrow.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar, die bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen sind, die die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von MustGrow beeinflussen können. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen am Gebrauch von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet", "erwartungsgemäß", "Budget", "schätzt", "beabsichtigt", "rechnet mit" bzw. "rechnet nicht mit", "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke zu erkennen oder beinhalten Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Handlungen oder Ergebnisse "eintreten" oder "erzielt werden" "können", "könnten", "würden", oder "dürften". Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von MustGrow wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, und selbst wenn solche tatsächlichen Ergebnisse realisiert oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht gewährleistet werden, dass sie die erwarteten Folgen für - oder Auswirkungen auf - MustGrow haben werden. Diese Risiken sind im Prospekt von MustGrow und anderen regelmäßig von MustGrow bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Offenlegungsunterlagen (verfügbar unter www.sedar.com) im Detail beschrieben. Die Leser werden wegen genauerer Informationen über MustGrow, die den darin angegebenen Einschränkungen, Annahmen und Anmerkungen unterliegen, auf diese Unterlagen verwiesen. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

2021 MustGrow Biologics Corp. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55214Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55214&tr=1



