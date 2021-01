DGAP-Ad-hoc: Merck KGaA / Schlagwort(e): Studie/Studienergebnisse

Merck KGaA: Merck KGaA bricht klinische Studie für bintrafusp alfa (INTR@PID Lung 037) ab



20.01.2021 / 13:30 CET/CEST

Auf Basis einer Betrachtung sämtlicher Daten aus der laufenden klinischen Studie INTR@PID Lung 037 zur Evaluierung von bintrafusp alfa als Erstlinien-Therapie für Patienten mit PD-L1-exprimierendem, fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) im Stadium IV (die "Klinische Studie"), hat das Unabhängige Daten-Monitoring-Komitee (Independent Data Monitoring Committee) am 19. Januar 2021 empfohlen, die Klinische Studie zu beenden. Basierend auf dieser Empfehlung hat die Gesellschaft entschieden, die klinische Studie abzubrechen, weil es unwahrscheinlich erscheint, dass die Studie ihren primären Endpunkt für Wirksamkeit erreicht. Die Empfehlung des unabhängigen Daten-Monitoring-Komitees (Independent Data Monitoring Committee) und die Entscheidung der Gesellschaft beziehen sich nur auf diese Klinische Studie.



Bintrafusp alfa befindet sich derzeit in der klinischen Prüfung und ist weltweit in keiner Indikation zugelassen.



Eine Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz mit dem Management der Gesellschaft wird um 14:00 Uhr (MEZ) stattfinden.





Andreas Cezanne, Leiter Corporate Media Relations

Merck KGaA

Frankfurter Straße 250

64293 Darmstadt

Deutschland

