Keine Risikobegegnungen in den letzten Wochen, nachdem die App zuvor dauerhaft rot geleuchtet hat? Keine Sorge, die Corona-Warn-App ist nicht kaputt, sondern genauer. Die andauernden Maßnahmen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden weiter verschärft. Lockdown-Verlängerung folgt auf Lockdown-Verlängerung. Arbeitsminister Hubertus Heil fordert Arbeitgeber dringlichst auf, ihre Angestellten ins Homeoffice zu schicken, sofern ihre Tätigkeiten es zulassen. Ein Ende ist aktuell noch nicht in Sicht. Bei einem Blick in die Corona-Warn-App ...

Den vollständigen Artikel lesen ...