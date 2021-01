DJ EU erlaubt Siemens den Verkauf von Flender an Carlyle

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens kann den im Herbst vereinbarten Verkauf seines Getriebeherstellers Flender an den Finanzinvestor Carlyle abschließen. Die EU-Kommission gab jetzt grünes Licht für die 2 Milliarden Euro schwere Transaktion. Es gebe keine Wettbewerbsbedenken, heißt es in einer Mitteilung aus Brüssel. Das Vorhaben war im vereinfachten Verfahren geprüft worden. Flender sollte ursprünglich im Wege eines Börsengangs von Siemens abgespalten werden. Dann jedoch gab es Interessenten, die auch noch bereit waren, einen für Siemens attraktiven Preis zu zahlen. Carlyle bekam schließlich den Zuschlag. Flender stellt große Getriebe und Kupplungen unter anderem für Kräne, Schiffe und Windanlagen her.

