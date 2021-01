Das europäische Großprojekt 'HyDeal' will grünen Wasserstoff in Spanien aus Solarstrom herstellen und über Pipelines nach Frankreich, Spanien und Deutschland bringen. Davon könnten auch Wasserstoffaktien profitieren. Grüner Wasserstoff wird von vielen Energieexperten als das 'Öl der Zukunft' gesehen. Das aus Ökostrom per Elektrolyse gewonnene Gas ist klimaneutral und könnte viele energieintensive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...