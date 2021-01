Heute steht natürlich alles im Zeichen der Amtseinführung von Joe Biden zum neuen Präsidenten der USA. Die Vorzeichen an den Aktienmärkten sind gut. In Asien feierte man heute vor allem den IT-Sektor, nachdem man Jack Ma, den Alibaba-Gründer, erstmals seit vielen Wochen wieder in einer Video-Konferenz zu Gesicht bekam. Das sorgte für kräftigen Aufwind. Kräftig nach oben ging es derweil auch mit der Aktie von Netflix. Diese profitierte gestern nachbörslich von den aktuellen Geschäftszahlen. Sehen ...

