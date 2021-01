Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nach dem verlängerten Wochenende wurde gestern an der Wall Street wieder gehandelt. Für den Dow Jones ging es um 0,4 Prozent nach oben. Der Nasdaq 100 legte sogar um 1,5 Prozent zu und kratzte damit an der 13.000 Punkte-Marke. Bei den Einzelthemen geht es heute um Netflix, Procter & Gamble, Alibaba und General Motors. Andreas Agly kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.