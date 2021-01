Die Vienna Insurance Group will eine Senior-Nachhaltigkeitsanleihe begeben. Im Zentrum steht dabei der Ausbau der Investments in sozial und ökologisch nachhaltige Projekte, so die Vienna Insurance Group. Die Senior-Nachhaltigkeitsanleihe soll - abhängig von den Marktgegebenheiten - ein Volumen von 500 Mio. Euro ausweisen und im 1. Halbjahr 2021 begeben werden. Die Ausgestaltung und der Emissionszeitpunkt sind noch nicht finalisiert. Die Emissionsdetails sowie das Sustainability Bond Framework inkl. Second Party Opinion einer unabhängigen Ratingagentur werden im Zuge der Emission veröffentlicht, heißt es. Im Hinblick auf die vorhandenen Kapazitäten und unter Nutzung des aktuell günstigen Umfelds wurde weiters die Begebung einer Nachranganleihe mit einem Gesamtvolumen von 300 Mio ....

