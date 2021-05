Wien (www.anleihencheck.de) - Das österreichische Immobilienunternehmen UBM Development hat eine "sustainability-linked-Anleihe" begeben, die mit einer Stückelung von 500 Euro auch für Retail-Anleger gedacht ist, so die Experten von "FONDS professionell".Der Senior Bond (ISIN AT0000A2QS11/ WKN A3KQGX) mit einer Laufzeit von fünf Jahren (Verzinsung 3,125% p.a.) im Volumen von über 150 Millionen Euro enthalte einen "Nachhaltigkeits-Link". Solle heißen, seine Verzinsung sei mit der ESG-Bewertung bei den Ratingagenturen ISS und Ecovadis verknüpft: Für jedes Jahr, in dem es der UBM nicht gelinge, gewisse ESG-Ratingschwellen sowohl von ISS als auch von Ecovadis nicht zu erreichen, zahle sie einen Aufschlag von 0,10 Prozent auf den Rückzahlungsbetrag, wie aus den Basisinformationen hervorgehe. Das wären also bei einem Anteilschein von 500 Euro 50 Cent für jedes Jahr, in dem die Schwelle nicht erreicht worden sei. Fälligkeitstag der Anleihe sei der 21. Mai 2026. ...

