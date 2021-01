Die Zürich Versicherung (Zürich) folgt dem "Enturbanisierungs-Trend" in der Finanzindustrie und zieht von der Wiener City an den Stadtrand. Wie ich lese, bündelt die Schweizer Versicherung im Herbst alle Wiener Büros am neuen Standort "Square One" im 19. Bezirk. Das neue Gebäude befindet sich gegenüber von der Raiffeisen (RCM, Valida, Bausparkasse) oder "Kurier", ein Plausch unter Finanzprofis ist ...

