Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat am Standort Wiesloch-Walldorf jetzt eine zweite Produktionslinie für die Produktion ihrer Wallboxen in Betrieb genommen. Als Grund für die Investition wird die steigende Nachfrage genannt. Damit plant das Unternehmen nach eigenen Angaben, die Produktionskapazitäten bis April dieses Jahres in etwa zu verdoppeln. Ab sofort produziert Heidelberg im Zweischichtbetrieb ...

