Um 11:40 liegt der ATX mit +0.75 Prozent im Plus bei 3025 Punkten. Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +2.95% auf 1.1325 Euro, dahinter Andritz mit +2.45% auf 40.16 Euro und Flughafen Wien mit +2.38% auf 29.075 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13908 (+0.67%). Nicht ganz so gute News gibt es für Exporteure aus Europa, weil der Euro steigt: Janet Yellen hat sich gegen eine gezielte Schwächung des Dollar-Kurses ausgesprochen. Die künftige Finanzministerin kündigt damit einen Wechsel in der amerikanischen Politik an. Zuvor hatte der scheidende Donald Trump mehrfach deutlich gemacht, gezielt einen schwächeren US-Dollar anzustreben, um Vorteile für die US_Exportwirtschaft zu erreichen. Hier zur Hälfte der Viertelfinali wieder der Blic auf das ...

