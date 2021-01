Aus Philips-Lampen und -Haushaltsgeräten wie Kaffeemaschinen oder Fritteusen wird im Produktportfolio hochwertige Medizintechnik im Weltmaßstab.



Aus 23 Mrd. € Umsatz vor 9 Jahren wurden zwischenzeitlich durch Verkauf 17 Mrd. € vor Corona. In 4 Jahren (2025) sollen es aber 22 bis 23 Mrd. € Umsatz werden. Das ist der konsequenteste Umbau eines großen EU-Konzerns in Umfang und Tempo.



Philips verkaufte in den letzten 4 Jahren die alten Sektoren für rd. 5 Mrd. €. Dies inkl. Börsengang von Signify (Beleuchtung) wird wohl 7 bis 8 Mrd. € in die neue Medizin-Technologie investieren lassen. Inwieweit die Corona-Krise dies beschleunigt oder bremst, ist zurzeit strittig. Die letzte Übernahme in den USA kostete immerhin 2,8 Mrd. Dollar: Biotelemetry steht für Ferndiagnostik und Kontrolle von Herzpatienten.



