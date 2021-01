Rekorde bei Netflix. Die Videoplattform profitiert vom Streaming-Boom in der Corona-Krise und zählt jetzt 204 Millionen Nutzern. Ein Plus von 8,5 Millionen in nur drei Monaten. Zahlen, die Prognosen und Erwartungen der Analysten deutlich übertrafen. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung.