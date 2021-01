In der vergangenen Woche meldete der französische Autobauer Renault eine Kooperation mit dem amerikanischen Plug Power zur Entwicklung von wasserstoffbetriebenen leichten Nutzfahrzeugen. Daimler treibt gemeinsam mit Linde die Betankungstechnik für wasserstoffbetriebene Lkw voran. Mit dem Indexzertifikat auf den Global Hydrogen Index II (WKN HVB5H2) können Anleger am globalen Wasserstoff-Boom teilhaben. Wasserstoffaktien zeigte in der jüngsten Vergangenheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...