Die Aktien des Fahrzeugherstellers Daimler verlaufen in einem kurzfristigen Abwärtstrendkanal und befinden sich aktuell in einer normalen Aufwärtskorrektur. Diese Aufwärtskorrektur könnten bereits leicht über dem 10er-EMA wieder auslaufen. Es bietet sich eine Short-Chance!Analyse:Die Titel von Daimler befinden sich seit dem Verlaufshoch vom 28. Dezember bei 59,93 Euro auf dem Rückzug und pendeln in einem fallenden Trendkanal hin und her. In den Vortagen sind die Aktien erneut an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...