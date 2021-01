Relatives Google-Suchvolumen für "Solar Aktien" in erster Januarwoche 1.328 % über Vorjahreswert Aktien aus Bereich Solarenergie im 12-Monats-Rückblick mit Kursanstiegen von bis zu 478 % Im selben Zeitraum legte DAX lediglich 2,2 % an Notierung zu 2020 11,8 % mehr Stromerzeugung aus Solarenergie wie noch im Jahr zuvor Noch größerer Anstieg bei installierten Solardächern: Plus von 25 % In der ersten Januarwoche stieg das relative Google-Suchvolumen für das Suchbegriffspaar "Solar Aktien" gegenüber ...

