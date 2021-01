Die börsennotierte Vienna Insurance Group (VIG) plant zwei Anleihen im Volumen von zusammen 800 Mio. Euro. Im ersten Halbjahr will die Versicherung eine Senior-Nachhaltigkeitsanleihe begeben, in deren Zentrum der Ausbau von Investments in sozial und ökologisch nachhaltige Projekte steht, wie die VIG mitteilte. Das Volumen soll, abhängig von den Marktgegebenheiten, 500 Mio. Euro betragen. Die zweite ...

