Citrix hat 2,25 Milliarden US-Dollar in die Hand genommen, um die Projektmanagement-Plattform Wrike zu übernehmen. Mit dem Asana-Rivalen baut Citrix sein Portfolio für Homeoffice-Anwendungen aus. Was bereits gemunkelt wurde, ist jetzt offiziell bestätigt: Der US-Softwarekonzern Citrix hat die auf den Einsatz in Unternehmen spezialisierte Projektmanagement-Plattform Wrike übernommen und reagiert damit auf den Homeoffice-Trend, der in der Coronakrise enorm an Bedeutung gewonnen hat. Mit den Anwendungen des 2006 gegründeten kalifornischen Software-as-a-Service-Anbieters können Mitarbeiter ...

