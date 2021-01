Im Vorfeld der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden hält sich der DAX gut im Plus. Am frühen Nachmittag notiert der deutsche Leitindex im Bereich von 13.900 Punkten und damit weiterhin oberhalb des Ausbruchsniveaus bei 13.795. Aus technischer Sicht spricht so einiges für eine Fortsetzung der im November begonnenen Aufwärtsbewegung.Allerdings stellt sich bei 14.000 ein durchaus signifikanter Widerstand entgegen. Der ist einmal psychologischer Natur, andererseits finden sich dort schon mehrere ...

