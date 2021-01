Bei den Aktien der im MDAX notierten Biotechgesellschaften Evotec und Morphosys stehen in dieser Woche die Analysten im Fokus. Während die Analysten der Deutschen Bank das Papier von Evotec am Dienstag auf Talfahrt geschickt hatte, sorgt eine Studie der Citigroup am heutigen Mittwoch bei der Aktie von Morphosys für neuen Schwung bei der Aktie.Die Analysten der Citigroup haben das ohnehin schon weit entfernte Kursziel für die Morphosys-Aktie von 150 auf 170 Euro je Aktie noch einmal angehoben. Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...