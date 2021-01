Frankfurt (www.fondscheck.de) - Mit breiter Streuung über verschiedene Anlageklassen können sich Multi-Asset-Fonds auch in schwierigen Marktphasen als Renditebaustein im Depot erweisen, so die Experten der DWS im Kommentar zum DWS Concept Kaldemorgen (ISIN LU0599946893/ WKN DWSK00).US-Investorenlegende Warren Buffett hat einmal das Geheimnis des Börsenerfolges so formuliert: Regel Nummer Eins: Verliere niemals Dein Geld, so die Experten der DWS. Regel Nummer Zwei: Vergiss niemals Regel Nummer Eins, berichten die Experten der DWS. Den Ratschlag würden wohl ziemlich viele Anleger gerne einlösen - aber es gebe dafür in der Praxis bekanntlich keine Erfolgsgarantie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...