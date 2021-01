DJ MÄRKTE USA/Weiter aufwärts - Berichtssaison stärker im Fokus

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte zur Wochenmitte ihre Aufwärtstendenz fortsetzen. Vor allem die Fahrt aufnehmende Berichtssaison rückt immer stärker in den Blick der Investoren. Zudem hatte die Hoffnung auf ein umfangreiches US-Konjunkturpaket am Vortag durch die Aussagen der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen weitere Nahrung erhalten. Es werde außerdem auf die Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden geschaut und welche Schritte er an seinem ersten Amtstag einleiten werde. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist dagegen erneut leer.

Der Future auf den S&P-500 verbessert sich aktuell um 0,5 Prozent.

Für die Berichtssaison bleiben die Investoren optimistisch, dass die fiskalischen Maßnahmen den Unternehmen geholfen haben, die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auszugleichen. "Das wird Druck auf die Unternehmen ausüben, in der Berichtssaison zu liefern und die Erwartungen des Marktes zu erfüllen", sagt Brian O'Reilly, Leiter der Marktstrategie bei Mediolanum Investment Funds. "Jedes Unternehmen, das die Erwartungen verfehlt oder leicht enttäuscht, wird ziemlich stark bestraft werden", erwartet er. "Viel Optimismus ist bereits eingepreist, und typischerweise hat man nicht allzu viel Spielraum, wenn eine Aktie auf einem historischen Hoch steht."

Netflix-Aktie profitiert von Abonnenten-Rekord

Die Netflix-Aktie schießt vorbörslich um 13,6 Prozent nach oben. Der Streamingdienst hat sich erneut als Nutznießer der Pandemie erwiesen und erstmals die Marke von 200 Millionen Abonnenten geknackt - und dies trotz der Konkurrenz durch neue Anbieter wie Disney+ oder Apple TV+.

Die Papiere von Procter & Gamble steigen um 1,3 Prozent. Der Konsumgüterkonzern hat in seinem zweiten Geschäftsquartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Die Nachfrage ist inmitten der Pandemie gestiegen. Die Prognose für das Gesamtjahr 2020/21 hob der Konzern an.

Für die Titel von Unitedhealth geht es um 0,6 Prozent nach unten. Der Gesundheitsdienstleister hat im vierten Quartal weniger verdient, aber mehr umgesetzt. Die Ergebnisse waren besser als erwartet.

Morgan Stanley hat im vierten Quartal von einem starken Investmentbanking und einem kräftigen Anstieg der Einnahmen im Handel mit Aktien und Anleihen profitiert. Einnahmen und Gewinn legten deutlich stärker zu als am Markt erwartet. Morgan Stanley setzt damit ein Ausrufezeichen hinter eine starke Berichtssaison der US-Banken. Die Aktie klettert um 1,8 Prozent.

Die Alibaba-Aktie legt um 6,3 Prozent zu. Unternehmensgründer Jack Ma, von dem es in den vergangenen drei Monaten kein Lebenszeichen gab, ist wieder aufgetaucht. Mas Wiedererscheinen habe Sorgen um die Zukunft des in die Schusslinie Pekings geratenen Online-Riesen gedämpft, heißt es von einem Marktteilnehmer.

Die Ebay-Papiere verbessern sich um 0,9 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass es "strategische Optionen" für seine Korea-Tochter prüfe. Beobachter sehen einen Zusammenhang mit Spekulationen, dass der koreanische Wettbewerber Coupang seinen Börsengang vorbereitet. Im Frühjahr hatte es auch schon Gerüchte gegeben, dass Coupang eine größere Beteiligung an Ebay Korea kaufen wolle.

Dollar bleibt unter Druck

Der Dollar kann sich zwar von seinem Tagestief zwar etwas erholen, neigt aber weiterhin zur Schwäche. Auslöser war die Anhörung der künftigen US-Finanzministerin Yellen am Vortag. Die Experten der UBS Vermögensverwaltung rechnen damit, dass die US-Währung weiter schwächeln wird, auch wenn die Administration unter dem neuen Präsidenten Biden keine Dollar-Schwäche anstrebe, um dadurch Wettbewerbsvorteile zu erzielen. UBS-Experte Mark Haefele spielt damit auf die Aussage von Yellen vor dem Finanzausschuss an, wonach der Markt den Kurs bestimmen solle. Die Aussicht auf ein neues Stimuluspaket dürfte zu "weniger Aufwärtsdruck" bei den Renditen der US-Anleihen sorgen und somit auch beim Dollar, ergänzt er.

Die Ölpreise setzen ihre Aufwärtsbewegung fort. Neben der Erwartung eines neuen Stimulipakets in den USA, wodurch sich die Nachfrage erhöhen sollte, stützt auch die Hoffnung auf einen Rückgang bei den US-Lagerdaten. Dazu komme der anhaltende Abwärtstrend des Dollar, der die Aufwärtsbewegung am Ölmarkt unterstütze, heißt es. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 1,0 Prozent auf 53,49 Dollar. Für Brent geht es um 0,8 Prozent auf 56,32 Dollar nach oben.

Die sicheren Häfen Gold und Anleihen werden in dem positiven Umfeld von den Anlegern gemieden. Der Goldpreis zeigt sich wenig verändert bei 1.841 Dollar je Feinunze. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen legt um 1,0 Basispunkte auf 1,10 Prozent zu.

