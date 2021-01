Der Chipindustrie-Ausrüster ASML geht trotz der Corona-Pandemie nach einem unerwartet starken Schlussquartal selbstbewusst in das neue Jahr - und denkt sogar in großem Umfang an Aktienrückkäufe.Im vierten Quartal erlöste ASML 4,3 Milliarden Euro, rund 7,5 Prozent mehr als im Dreimonatszeitraum davor. Damit übertraf das Unternehmen deutlich seine eigene Prognose und die Erwartungen der Analysten. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...