Nach der Beschleunigung der Konjunkturerholung in den letzten Monaten ist an den globalen Finanzmärkten eines klar: Die Chip- und Halbleiterindustrie steht in den nächsten Jahren durch einen globalen Mangel vor goldenen Zeiten. Die niederländische AMSL (ausgeschrieben:Arno-Schmidt-Mailingliste), die Litografiesysteme für Chips herstellt, kann hierbei als einer der europäischen Pioniere im Bereich der Halbleiterausrüstung bezeichnet werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...