Nach der Erholung am Dienstag werden am Kryptomarkt heute wieder deutlichere Verluste geschrieben. Im Vergleich zu vielen großen Altcoins schlägt sich der Bitcoin mit einem Minus von gut sechs Prozent noch recht solide. Auch die Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Kryptomarkt geraten zunächst wieder unter Druck. Ausgelöst durch eine Mischung aus wachsenden Zweifel am weiteren Aufwärtspotenzial und Überhitzungserscheinungen am Derivate-Markt ist der Bitcoin seit Dienstagabend um bis zu 3.500 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...