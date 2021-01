Kennen sie den Film "Interstellar"? In einer Szene sitzt der Protagonist in einer fiktiven Zukunft als Maisfarmer vor sein Feld und muss zusehen wie die Menschheit vor die Hunde geht, da diese nur noch Maisfelder anbauen. Was hat es nun mit ADM zu tun - Diese sind die grössten Verarbeiter von Rohstoffen für Lebensmittel und Getränken. ADM würde sehr davon profitieren. Die Geschichte zu ADM Hier ein bisschen "Grundwissen" über ADM: gegründet wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...