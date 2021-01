EMX Royalty ist weltweit unterwegs im Rohstoffbereich. Mit dem Fokus auf Gold und Kupfer ist die Firma in den richtigen Märkten unterwegs. Doch EMX setzt auch auf Metalle, die dank der Elektrifizierung der Welt in den kommenden Jahren eine starke Nachfrage erleben werden.

Beteiligungen an Platin- und Palladiumprojekten

EMX Royalty (4,19 CAD, 2,68 Euro; CA36873J1075) hat im Platinbereich Vereinbarungen mit Sienna Resources und mit Palladium One getroffen. Am Kaukua-Projekt von Palladium One in Finnland hat sich EMX eine zweiprozentige NSR-Gebühr gesichert. Wie Palladium One gerade mitteilte, haben erste Infill-Bohrungen überdurchschnittlich hohe Erzgehalte und eine breite Kontinuitätszone bei Kaukua South geliefert. Im aktuellen Programm will man 17.500 Bohrmeter niederbringen. Kaukua South zeigt eine mit der Kaukua-Lagerstätte identische Mineralisierung. Das Potenzial sieht CEO Derrick Weyrauch bei mehreren Millionen Unzen.

Die Vereinbarungen mit Sienna Resources beziehen sich ebenfalls auf Finnland. Dort hat EMX das Kuusamo-Multimetall-Projekt an Sienna Resources veroptioniert. Sienna ist nicht nur in Finnland, sondern auch in Schweden und Norwegen aktiv und zudem in Oregon mit einem aussichtsreichen Goldprojekt dabei. Das Slättberg-Platin-Palladium-Projekt in Schweden hatte Sienna von EMX gekauft. EMX profitiert von Siennas Erfolgen über eine Aktienbeteiligung sowie über Lizenzgebühren und weitere Zahlungen.

Platin und Palladium

Preislich ist Platin seit den letzten Monaten, abgesehen von einer leichten Korrektur Anfang Januar, auf dem Weg nach oben. Und der steile Aufwärtstrend, so sehen es die Experten von BNP Paribas, könnte sich fortsetzen. Platin braucht man, wenn man eine Brennstoffzelle herstellen will. Die Nachfrage nach Metallen der Platingruppe (PGM) wächst. So hat es auch die Bank Bernstein in einer mehr als 400 Seiten umfassenden Studie festgestellt. Die Anylsten kommen zu dem Schluss, dass bei den PGM-Metallen eine anhaltende und wachsende Nachfrage existiert. Das Thema Wasserstoff-Brennstoffzellen ist ein Zukunftsthema. Denn mit den PGM-Metallen kann in Elektrolyseuren grüner Wasserstoff hergestellt werden. Und das ist für die Senkung von CO2-Emissionen essentiell.

Auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...