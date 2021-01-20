Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 20.01.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 656 internationalen Medien
Kommt jetzt die Covid-19-Rettung für Fluglinien und Flughäfen weltweit?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2P64R ISIN: CA89623Q1028 Ticker-Symbol: 0702 
Tradegate
20.01.21
18:00 Uhr
1,310 Euro
+0,120
+10,08 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TRILLIUM GOLD MINES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TRILLIUM GOLD MINES INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,2101,31018:02
1,2501,27018:02
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CALEDONIA MINING
CALEDONIA MINING CORPORATION PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CALEDONIA MINING CORPORATION PLC13,700+7,03 %
CANADA NICKEL COMPANY INC1,510-0,66 %
HANNAN METALS LTD0,300+1,35 %
OCEANAGOLD CORPORATION1,534+2,33 %
TRILLIUM GOLD MINES INC1,310+10,08 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.