Ohne größere Nachrichten hat sich die Siemens-Aktie in den vergangenen Wochen peu à peu nach oben gekämpft. Bei 125,54 Euro hat der DAX-Titel, der vor allem auch von steigenden Bewertungen der Töchter Siemens Energy und Siemens Healthineers profitiert, inzwischen ein neues Allzeithoch erreicht. Nun folgen auch wieder positive News. So hat Siemens Mobility einen Großauftrag an Land gezogen. Die Sparte übernimmt die turnusmäßige Überholung der aktuellen ICE-4-Züge der Deutschen Bahn. Zum Auftragsvolumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...