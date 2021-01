Lebensart pur! Berlin Fashion Week live

Zur Berlin Fashion Week trifft sich im Januar die gesamte Modebranche, um sich von den aktuellsten Trends inspirieren zu lassen. Dieses Jahr findet die Fashion Week in Berlin aufgrund der Pandemie-Bedingungen ausnahmsweise in digitaler und in hybrider Form statt.

Teil der Berlin Fashion Week sind wie immer verschiedene Runway-Schauen, darunter die Mercedes-Benz Fashion Week und die About You Fashion Week. Vom 18. bis zum 24. Januar findet an verschiedenen Locations in Berlin ein umfangreiches Programm statt, das digital, teilweise im Livestream, mitverfolgt werden kann.

Mercedes-Benz Fashion Week

Die zweimal jährlich stattfindende Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, ausgerichtet von der Kreativagentur Nowadays, ist Deutschlands erfolgreichstes Schauenformat. Sie ist eine Plattform für nationale und internationale Designer, bei der sich Einkäufer und Pressevertreter treffen.

Hier präsentieren Designer und Modebrands ihre Kollektionen, darunter die marktrelevante High-End-Mode von jungen Designtalenten, Mode von Love-Brands und Mode von erfolgreichen Global Fashion Playern.

Mercedes-Benz Fashion Week Berlin 2021 © Mercedes-Benz AG

Auftakt mit Kunstperformance

Den Auftakt der digitalen Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, die dieses Jahr digital aus dem "Kraftwerk" in Berlin übertragen wird, machte die Fashion Show des Designtalents Tom Van der Borght. Der belgische Nachwuchsdesigner unterhielt die Modebranche mit seiner spektakulären Live-Kunstperformance.

