In Washington ist der Machtwechsel in vollem Gange. Wenige Stunden vor dem Ende seiner vierjährigen Amtszeit verließ US-Präsident Donald Trump am Mittwoch die amerikanische Hauptstadt. Sein Nachfolger Joe Biden machte sich derweil auf den Weg zu einem Gottesdienst. Gegen Mittag (Ortszeit, 18.00 Uhr MEZ) sollten er und seine designierte...

