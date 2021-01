Unter dem scheidenden US-Präsidenten Donald Trump konnte Microsoft massiv an Wert zulegen, in 2017 notierte der Wert noch im 60,00 US-Dollar. Den Höhepunkt erreichte das Wertpapier im September letzten Jahres bei 232,86 US-Dollar. Aber bereits seit Sommer hat die Aufwärtsdynamik merklich nachgelassen. Setzt man nun einige Trendlinien auf der Ober- und Unterseite ein, kristallisiert sich immer mehr ein symmetrisches Dreieck heraus, dass in der Charttechnik als Fortsetzungsmuster bekannt ist. Obwohl ein schöner Tag noch keinen Sommer macht, ist das heute gerissene Breakaway-Gap ein wichtiger Anhaltspunkt für weitere Kursgewinne.

Regelkonforme Auflösung erwartet

Damit es jedoch zu einem nachhaltigen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...