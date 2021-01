Der Dow Jones Industrial Index nimmt erneut Anlauf an die 31.200er-Marke, an der es zuletzt mehrfach zu Verkaufsdruck kam. Sobald dieser Angebotsüberhang überwunden werden kann, ist der nächste Streckenabschnitt frei. Von Andreas Büchler. Der Dow fing sich nach seinem jüngsten Schwächeanfall bereits an der nächstgelegenen markttechnisc ...

Den vollständigen Artikel lesen ...