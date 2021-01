Die ITM-Power-Aktie hat seit letzter Woche deutlich an Fahrt verloren. Selbst der kurzfristige Aufschwung der Wasserstoff-Aktien am gestrigen Dienstag hat bei dem Wert nur zu einem vergleichsweise kleinen Plus geführt. Heute hat der Titel bisher nahezu keine Regung gezeigt. So könnte es aus charttechnischer Sicht jetzt weitergehen.Der steile Höhenflug der ITM-Power-Aktie seit November nahm letzte Woche vorerst ein Ende. Nach einer 148-Prozent-Rallye markierte der Wert am vergangenen Donnerstag ein ...

