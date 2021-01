EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Kooperation

ASMALLWORLD AG wird Mitglied des Shangri-La Luxury Circle



20.01.2021

Medienmitteilung ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) wird Mitglied des Shangri-La Luxury Circle Zürich, 20.01.2021 - Die ASMALLWORLD AG gab heute bekannt, dass sie Mitglied des Shangri-La Luxury Circle Preferred-Travel-Agency-Programms wird. ASMALLWORLD kann seinen Kunden damit in Zukunft noch mehr Vorteile bieten, wenn sie Aufenthalte in teilnehmenden Shangri-La Hotels über die ASMALLWORLD Collection oder über ASMALLWORLD Private buchen. Die ASMALLWORLD AG gab heute bekannt, dass sie Mitglied des Shangri-La Luxury Circle Programms wird. Das Programm steht ausgewählten Reisebüros zur Verfügung, welche vorab von Shangri-La zugelassen wurden. Die Mitgliedschaft im Luxury Circle ermöglicht es der ASMALLWORLD Collection, die Anzahl der angebotenen Hotels zu erweitern und seinen Kunden gleichzeitig zusätzliche Vorteile bei Aufenthalten in teilnehmenden Shangri-La Hotels zu bieten. Hotels können online über die ASMALLWORLD Collection (www.asmallworldcollection.com) oder mit persönlicher Beratung von einem Travel Designer über ASMALLWORLD Private (www.asmallworldprivate.com) gebucht werden. Shangri-La Luxury Circle - Preferred-Travel-Agency-Programm mit vielen Vorteilen Der Shangri-La Luxury Circle ist das Preferred-Travel-Agency-Programm von Shangri-La, welches ausgewählten Reisebüros auf Einladung zugänglich gemacht wird. Das Programm ermöglicht es teilnehmenden Reisebüros, ihren Kunden zusätzliche Vorteile bei Aufenthalten in teilnehmenden Hotels zu bieten. Zu den Vorteilen gehören kostenlose Zimmer-Upgrades zum Zeitpunkt der Buchung, Early-Check-In und Late-Check-Out (wenn verfügbar), kostenloses Frühstück für zwei Personen und ein Hotelguthaben von bis zu USD 100 während des Aufenthalts. ASMALLWORLD Collection Angebot wird weiter ausgebaut Durch den Beitritt zum Shangri-La Luxury Circle kann die ASMALLWORLD Collection ihr Hotelangebot weiter ausbauen und wird ihren Kunden damit in Zukunft eine grössere Auswahl an Hoteloptionen anbieten können. Die Aufnahme in den Luxury Circle Programm fand heute statt und Shangri-La Hotels werden in den kommenden Wochen kontinuierlich in die ASMALLWORLD Collection aufgenommen werden. Die zusätzlichen Kundenvorteile werden dann auch gleich bei Onlinebuchungen mit der ASMALLWORLD Collection verfügbar sein. Die Shangri-La Luxury Circle-Vorteile werden bei allen teilenehmenden Hotels schon heute verfügbar sein, wenn sie über einen Travel Designer von ASMALLWORLD Private gebucht werden. Über Shangri-La Hotels und Resorts Shangri-La Hotels and Resorts, eine ikonische Flagship-Marke der Shangri-La-Gruppe, stellt die Philosophie "service from the heart" in den Mittelpunkt ihrer unverwechselbaren asiatischen Gastfreundschaft. Durch fantasievolles und von der Natur inspiriertes Design, köstliche kulinarische und kulturelle Erlebnisse und ihren authentischen und aufmerksamen Service ermöglicht die Marke ihren Gästen, ihre eigenen Shangri-La-Momente zu erleben. Das Shangri-La-Erlebnis ist heute in über 80 Luxushotels und Resorts an Destinationen auf der ganzen Welt anzutreffen, darunter Australien, Kanada, Festlandchina, Hongkong SAR und Taiwan, Fidschi, Frankreich, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Mauritius, Mongolei, Myanmar, Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Sultanat Oman, Thailand, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate und Großbritannien. Für weitere Informationen besuchen Sie www.shangri-La.com. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und die einmalige «ASMALLWORLD Preferred Rate» anbietet, welche Kunden einzigartige Zusatzleistungen bietet, ganz ohne zusätzliche Kosten ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt. First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asmallworld.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan Luescher, CEO

Löwenstrasse 40

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com

