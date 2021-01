DGAP-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

PIERER Mobility AG: Beendigung des Aktienrückkaufprogramms



20.01.2021 / 17:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc Mitteilung

Veröffentlichung gemäß § 6 (1) der Veröffentlichungsverordnung 2018



20. Jänner 2021

PIERER Mobility AG: Beendigung des Aktienrückkaufprogramms



Der Vorstand der PIERER Mobility AG hat heute den Beschluss gefasst, das Aktienrückkaufprogramm der PIERER Mobility AG mit Ablauf des 20. Jänner 2021 vorzeitig zu beenden.

Rechtlicher Hinweis

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.