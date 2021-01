Der überwiegende Stillstand in der Kreuzfahrt hat für die Anbieter schwere wirtschaftliche Folgen. So gibt Carnival-Konkurrent Royal Caribbean bekannt, dass drei weitere Schiffe verkauft werden sollen. Carnival hatte schon vor einigen Monaten verkündet, dass man zukünftig mit 18 Schiffen weniger am Start sein wird. Beide Aktien tänzeln heute im US-Handel um die Nulllinie.Konkret trennt sich Royal Caribbean von seiner Marke "Azamara". Die drei Schiffe Azamara Journey, Azamara Quest und Azamara Pursuit ...

