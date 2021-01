Momentum nährt Momentum nährt Momentum Inauguration light Während die heutige Amtsübergabe in den USA eines der beherrschenden Themen der Medien ist, zeigten sich die Märkte von den politischen Querelen bis zuletzt unbeeindruckt. Gestern konnten die US-Leitindizes erneut zulegen - zwischen +0,4% (Dow Jones) und +1,5% (NASDAQ)! Angst haben die Börsianer vor der heute beginnenden Biden/Harris-Präsidentschaft also nicht. Auch wird sich an einigen wesentlichen Makroeinflüssen zunächst nichts ändern: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...