ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Merck KGaA nach dem Abbruch einer Lungenkrebsstudie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Die Nachricht habe ihn überrascht, schrieb Analyst Trung Huynh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe bisher für die Immuntherapie Bintrafusp alfa einen Spitzenumsatz von 2,1 Milliarden US-Dollar für zu 50 Prozent wahrscheinlich gehalten. Er senkte daher nun seine Ergebniserwartungen, äußerte sich aber vorerst nicht zum beibehaltenen Kursziel./ck/bek



