Genau 58.365 Anträge auf den Umweltbonus verzeichnete das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Dezember - ein neuer Rekordwert. Denn in keinem anderen Monat sind seit der Einführung des Umweltbonus im Juni 2016 so viele Anträge gestellt worden. Der neue Rekordwert kommt wenig überraschend, denn seit Juli (20.536 Anträge) vergangenen Jahres stiegen die Anträge deutlich an. Ein Rekordmonat ...

