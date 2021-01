Das Themendepot Edelmetalle gab in der vergangenen Woche im Zuge schwächerer Gold- und Silberpreise wieder einmal an, konnte aber die Verluste gerade im Vergleich zum Vergleichsindex deutlich begrenzen. Dazu trugen sowohl stärkere Zielwährungen als auch der Anlageschwerpunkt Platinaktien bei.Die inzwischen deutlich höheren US-Zinsen spielten auch im Berichtszeitraum eine bedeutende Rolle für das Sentiment des Edelmetallsektors. Der Zinsanstieg der langfristigen US-Zinsen, der bereits in der Vorwoche begonnen hatte, setzte sich weiter fort. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist damit in 2 Wochen von 0,94 % auf 1,10 % und damit um 17 % gestiegen, die 30-jährige US-Staatsanleihe sprang von 1,67 % auf 1,85 % und damit um 10,8 %.

