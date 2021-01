DJ XETRA-SCHLUSS/Fest - Merck KGaA unter Druck wegen Bintrafusp Alfa

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Aufschlägen geschlossen. Stützend wirkten der recht gute Start in die Berichtssaison und die Vermeidung einer signifikanten Verschärfung der Lockdown-Maßnahmen in Deutschland. Diese wurden aber verlängert. Den nächsten Impuls könnte nun die EZB-Sitzung am Donnerstag setzen. Neue Maßnahmen werden nicht erwartet, die Pressekonferenz mit Präsidentin Christine Lagarde könnte aber bewegen. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 13.921 Punkte.

Bintrafusp Alfa wurde Blockbuster-Potenzial eingeräumt

Merck KGaA (minus 4,1 Prozent) reagierten empfindlich auf die Einstellung der klinischen Studie für Bintrafusp Alfa. Untersucht wurde eine bi-funktionale Immuntherapie als mögliche Therapie für schwer zu behandelnde Krebserkrankungen. Die Einstellung ist ein Rückschlag für das Unternehmen, wurde Bintrafusp Alfa von Analysten doch als möglicher Blockbuster - also ein Medikament, das mehr als 1 Milliarde Euro umsetzt - gehandelt. Der Wirkstoff wurde gemeinsam mit Glaxosmithkline entwickelt.

Die Geschäfte von BASF (plus 1,2 Prozent) sind im vierten Quartal trotz Gegenwinds von der Währungsseite deutlich besser als erwartet gelaufen. Die Eckdaten lägen teilweise deutlich über der im Oktober 2020 abgegeben Prognose des Managements, so die NordLB. Auch hätten sie die Analystenschätzungen übertroffen. Infineon gewannen 2,4 Prozent nach gut aufgenommenen Zahlen von ASML. Daneben war der Autosektor gesucht: Hier ging es für Daimler um 4,2 Prozent nach oben.

Nach Zahlen gaben Ceconomy um 0,6 Prozent nach, obgleich diese im Handel wie auch bei Analysten auf ein positives Echo stießen. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 sieht Baader jedoch in Gefahr. Die Ungewissheiten hätten deutlich zugenommen. Heideldruck stiegen um 27,6 Prozent. Das Unternehmen teilte mit, dass es am Standort Wiesloch-Walldorf eine zweite Produktionslinie für Wallboxen in Betrieb genommen habe. Die Aktie wird seit geraumer Zeit als Turnaround-Story am Markt gespielt. Nach einem Auftrag aus Australien gewannen Vossloh 1,6 Prozent.

Frasers erhöht Beteiligung an Hugo Boss

Satellitenbauer OHB fielen am Mittwoch erneut um 2,2 Prozent. Sie waren bereits am Vortag regelrecht abgestürzt, nachdem Presseberichte über den Misserfolg bei der Galileo-Auftragsvergabe kursierten. Nun haben die Bremer diese Befürchtungen bestätigt. Hugo Boss gewannen 4,4 Prozent. Die Frasers-Group hält über Aktien und Optionen nun gut 15 Prozent des Aktienkapitals von Hugo Boss nach gut 10 Prozent bisher. "Das stützt den Kurs", so ein Marktteilnehmer. Frasers sehe sich als strategischen Investor.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 65,2 (Vortag: 64,9) Millionen Aktien im Wert von rund 3,33 (Vortag: 3,12) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner, 6 -verlierer und 2 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.921,37 +0,77% +1,48% DAX-Future 13.915,00 +0,76% +1,88% XDAX 13.925,72 +0,48% +1,88% MDAX 31.577,89 +0,92% +2,54% TecDAX 3.354,42 +1,29% +4,41% SDAX 15.578,81 +1,54% +5,51% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,39 0 ===

