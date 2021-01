DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Biden ruft zu "Einheit" auf und verspricht Kampf gegen Rassismus

Der neue US-Präsident Joe Biden hat das Land in seiner Antrittsrede zur "Einheit" aufgerufen. "Das ist der Tag der Demokratie, ein Tag der Geschichte und Hoffnung", sagte Biden am Mittwoch vor dem US-Kapitol. Mit Blick auf die tiefen Spaltungen im Land versprach der Demokrat, er werde ein "Präsident für alle Amerikaner" sein. Zwei Wochen nach der Kapitol-Erstürmung durch radikale Anhänger seines Vorgängers Donald Trump kündigte Biden zudem einen entschlossenen Kampf gegen Rassismus und "inländischen Terrorismus" an.

Wirtschaft und Politik hoffen mit Biden auf Annäherung mit USA

Wirtschaftsverbände und Politikvertreter setzen in den Amtsantritt von Joe Biden als neuen US-Präsidenten große Hoffnung auf eine engere Kooperation und die Lösung von Handelskonflikten. Die Maschinenbauer etwa drängen die Europäische Union zu Kompromissbereitschaft. "Der Neustart für die transatlantischen Handelsbeziehungen sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden. Kurzfristig möglich wäre eine Abschaffung der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU einschließlich der europäischen Gegenzölle" erklärte Ulrich Ackermann, Abteilungsleiter Außenwirtschaft im VDMA.

Bund weitet Überbrückungshilfe III auf große Mittelständler aus

Das Bundeswirtschaftsministerium weitet die Überbrückungshilfe III auf große Mittelständler aus. Zu den erweiterten Hilfen für coronabedingt notleidende Unternehmen haben demnach erstmals auch größere mittelständische Betriebe mit einem Jahresumsatz von bis zu 750 Millionen Euro Zugang, wie aus einem Überblickspapier des Ministeriums hervorgeht. Bislang lag die Grenze bei 500 Millionen Euro.

Bayern lässt Abschlussklassen ab 1. Februar zurück in die Schulen

Bayern lässt seine Schüler aus den Abschlussklassen und im Abitur ab dem 1. Februar wieder zurück in die Schulen. Von da an solle für diese Jahrgänge Wechselunterricht mit den entsprechenden Abständen stattfinden, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Anschluss an eine Kabinettssitzung in München. Dies sei zu rechtfertigen, weil es nur einen kleinen Teil der Schüler betreffe.

Kabinett will Fondsstandort Deutschland stärken

Mit einem vom Kabinett in Berlin beschlossenen "Fondsstandortgesetz" soll Deutschland "attraktiver und wettbewerbsfähiger" als Fondsstandort werden und die Start-up-Szene so unterstützen. Das hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nach der Kabinettssitzung betont. "Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, die Innovationskraft unserer Wirtschaft zu sichern und auszubauen", hob er hervor. Insbesondere die lebendige Start-up-Szene in Deutschland erhalte durch die neuen Regeln "einen wichtigen Anschub".

Frankreich fordert vor Gipfel Corona-Kontrollen an Grenzen zwischen EU-Staaten

Frankreich hat vor dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs Corona-Kontrollen an den Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten gefordert. Die französische Regierung sei dafür, dass "Gesundheitskontrollen" eingeführt würden, "sobald das möglich" sei, sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch in Paris. Die Staats- und Regierungschefs beraten am Donnerstagabend in einer Video-Konferenz über die Corona-Lage. Besondere Besorgnis lösen mutierte Virenformen aus, die sich schneller verbreiten als der bisherige Erreger.

London hofft auf Einigung im Zollstreit mit den USA unter Biden

Die britische Regierung hofft im Zoll-Streit mit den USA wegen Subventionen für Luftfahrtkonzerne auf eine schnelle Einigung mit der neuen Regierung unter Präsident Joe Biden. "Wir freuen uns darauf, so schnell wie möglich mit der neuen US-Regierung zusammenzuarbeiten, um eine Lösung zu finden, die für beide Seiten funktioniert", sagte ein Sprecher des britischen Handelsministeriums am Mittwoch. Mit dem scheidenden US-Präsidenten Donald Trump war Großbritannien nicht einig geworden.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Jan -2,5% gg Dez

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Jan +2,2% gg Vorjahr

Kanada Dez Verbraucherpreise +0,7% gg Vorjahr

Kanada Dez Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,0% gg Vorjahr

Kanada Dez Verbraucherpreise -0,2% gg Vm

