Mit einem eindringlichen Appell hat der frisch vereidigte US-Präsident Joe Biden die Amerikaner zum Zusammenhalt in Krisenzeiten und zur Versöhnung aufgerufen. Nur so ließen sich die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie, Rassismus und soziale Ungleichheit überwinden, sagte der 78-Jährige in seiner Antrittsrede am Mittwoch vor dem Kapitol...

