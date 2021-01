Heidelberg (ots) - Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) über den Amtsantritt von Joe Biden



Der Unterschied könnte kaum größer sein: Donald Trump startete vor vier Jahren mit einer düsteren und drohenden Rede in seine Amtszeit. Joe Biden hingegen versucht vom ersten Moment an, Zuversicht zu verbreiten. Mit dem neuen Staatsoberhaupt zieht trotz - oder vielleicht gerade wegen - seiner langen politischen Karriere die Hoffnung auf einen Neuanfang in das Weiße Haus ein. Biden steht nicht nur durch sein Wirken, sondern auch als Person für Verlässlichkeit, Besonnenheit und Kompromissbereitschaft - und verkörpert damit das genaue Gegenteil seines Vorgängers. Es sind jene Werte, nach denen sich mindestens die Hälfte des Landes lange gesehnt hat. Kaum jemand dürfte geeigneter dafür sein, die politischen Gräben in den USA zumindest etwas zu verringern, als der Menschenfreund Biden, der bereits des Öfteren bewiesen hat, dass er auf den politischen Gegner zugehen kann. Einfach wird das freilich nicht. Wie Biden selbst bemerkte, gehört Geschlossenheit zu den Dingen, die in einer Demokratie am schwierigsten zu erreichen sind. Und wohl selten zuvor war es in den USA so schwierig wie derzeit. Rund ein Viertel der Amerikaner spricht dem Staatsoberhaupt die Legitimität rundheraus ab, weil sie an die Lügen vom Wahlbetrug glauben. Die Corona-Pandemie wütet in den USA zudem stärker als je zuvor und die Wirtschaft ist hart getroffen. Auch der Trumpismus wird bleiben - ob mit oder ohne Donald Trump an der Spitze. Aber er steht nicht am Anfang, wie der scheidende Präsident in seiner letzten Ansprache behauptete. Sondern es besteht die Hoffnung, dass der hemmungslose Populismus an Akzeptanz in der Bevölkerung verlieren wird. Dafür hat Trump selbst gesorgt. Der von ihm provozierte Sturm auf das Kapitol könnte ein Wendepunkt gewesen sein, der vielen Amerikanern gezeigt hat, wie wichtig Bidens Mission ist, die USA zu einen. Spürbare Erfolge des neuen Präsidenten, etwa im Kampf gegen die Pandemie, können ebenfalls dazu beitragen, das Land zu heilen. "Wir haben noch einen weiten Weg vor uns", sagte Biden. Aber der erste Schritt ist getan.



